Clas Brede Bråthen takka nei til toppjobb i FIS

Det er den tidlegare renndirektøren for hopp i Det internasjonale skiforbundet Walter Hofer som fortel dette til avisa.

Han var renndirektør i 28 år. For tre år sidan gav han beskjed om at han ville gi seg. Han hadde to namn som aktuelle etterfølgjarar – Bråthen og italienaren Sandro Pertile.

Pertile overtok jobben som renndirektør i 2020. Bråthen forklarer kvifor han takka nei til å bli med vidare i prosessen og heller konsentrere seg om jobben som sportssjef i Noreg.

– Vi var i ein stor utviklingsprosess. Eg meinte at eg via rolla som sportssjef kunne bidra til å påverke internasjonal hoppsport. Det var på mange måtar det som gjorde at prosessen ikkje gjekk vidare, seier Bråthen.

Bråthen er for tida i konflikt med leiinga i Skiforbundet, som ikkje vil forlengje kontrakten hans som sportssjef for hopparane.

