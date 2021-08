Eiking held fram i leiartrøya i Vuelta a España

sport

Regjerande samanlagtvinnar Roglic gjekk til topps på etappen som var på 133 kilometer frå Antequera til Valdepeñas de Jaén. Roglic vann framfor Enric Mas og Miguel Ángel López Moreno.

Roglic og resten av hovudfeltet tok igjen danske Magnus Cort Nielsen som freista lykka på eiga hand på slutten av etappen. Med éin kilometer igjen var det ei tøff stigning, og nokre hundre meter før målgang vart han teken igjen. Dansken vart til slutt nummer 25.

Eiking kom inn til 10.-plass like før Guillaume Martin etter å ha snike seg forbi like før målgang.

– Eg er glad eg gjorde det, så eg kunne snike meg inn i topp 10, sa Eiking til arrangøren.

Tøff etappe

Eiking var elleve sekund bak Roglic. Det gjer at nordmannen framleis er 58 sekund før franske Martin og 1.56 minutt før Roglic.

Intermarché-ryttaren Eiking kapra den raude leiartrøya etter den 10. etappen tysdag. Før etappen onsdag var Eiking 58 sekund før Martin. Askøyværingen heldt seg i den same gruppa som Martin i den siste klatringa før målgang og såg ut til å ha god kontroll heile vegen og kan førebu seg på dag tre i raudt.

– Det var veldig tøft i dag. Eg er glad eg kunne behalde henne og håpar eg kan kjempe for å behalde henne i morgon òg, sa Eiking.

Det er 15 år sidan ein nordmann hadde raud trøye i Vuelta a España. I 2006 klarte Thor Hushovd det same.

– Dag for dag

Roglic har vunne dei to siste utgåvene av Vueltaen. Rittet blir avslutta søndag 5. september.

Torsdag går ferda frå Jaén til Córdoba for Eiking og co., og det er moglegheiter for Eiking å forsvare den raude leiartrøya då òg. Det er ein kupert etappe over 175 kilometer med to tøffe stigningar.

– Eg tek berre dag for dag, sa 26 år gamle Eiking på spørsmål om kor lenge han trur han klarer å behalde leiartrøya.

(©NPK)