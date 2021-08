sport

Løpet skulle ha vorte arrangert 11. september, men onsdag måtte arrangøren avlyse.

– Det er utruleg tungt for oss som arrangør, for alle deltakarane, funksjonærane og Göteborg som by at vi ikkje kan gjennomføre, seier Jahja Zeqiraj.

Smittesituasjonen gjorde at det ikkje vart mogleg å få løyve til å samle mange løparar. Løpet vart avlyst òg i fjor.

– Smittespreiinga i regionen stikk kjeppar i hjula for oss dessverre, seier Zeqiraj.

(©NPK)