Amnesty: Over 15.000 migrantarbeidarar døydde sidan 2010 i Qatar

Rapporten kjem 15 månader før landet arrangerer fotball-VM. I rapporten blir det opplyst om at 15.021 migrantarbeidarar har mista livet sidan 2010 og fram til 2019. I februar melde avisa The Guardian at talet var 6500.

Danske Ekstra Bladet har fått Amnesty til å utdjupe:

– Opplysningane om dei 15.021 døde angjev ikkje kva jobb den avdøde utførte, nasjonaliteten eller andre opplysningar som kan hjelpe med å avgjere om arbeidsforholda hadde forårsaka eller bidrege til eit høgare tal dødsfall enn venta. Dette talet omfattar utanlandske statsborgarar i alle aldrar og yrke.

9405 av dødsfalla gjeld personar frå land som Nepal, India og Bangladesh, som står for dei fleste migrantarbeidarane i byggjeindustrien i Qatar.

Gjer ikkje nok

Amnesty meiner styresmaktene i Qatar ikkje gjer nok for å granske dødsfalla og finne ut kva som ligg bak. På ei rekkje dødsattestar organisasjonen har sett nærare på, er dødsårsaka oppgitt som hjartesvikt eller andingssvikt som kjem av naturlege eller uspesifiserte årsaker.

– Dette er frasar som ikkje høyrer heime på ein dødsattest utan nærare forklaring om den underliggjande årsaka. Til sjuande og sist døyr alle av at hjartet eller pusten stansar, så desse opplysningane åleine er utan meining. «Naturlege årsaker» er ikkje ei tilstrekkeleg forklaring, seier David Bailey til Amnesty International.

Han er patolog og medlem i Verdshelseorganisasjonens arbeidsgruppe for dødsattestar.

Sit igjen utan svar

– Vi må kunne spørje kvifor qatarske styresmakter ikkje finn ut av kvifor arbeidarane døyr, seier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Noreg. Han påpeikar at arbeidarane er gjennom ein helsesjekk før dei byrjar å jobbe i Qatar.

– Dette understrekar at dette eigentleg er sunne menneske som endar opp med å døy, seier han.

Han seier dei pårørande blir sitjande igjen utan å få vite kvifor ein av deira kjære er død, samtidig som dei mistar ei viktig inntektskjelde. Ifølgje rapporten er det ofte kollegaer som må melde frå til dei pårørande om dødsfall fordi arbeidsgivarane ikkje gjer det sjølv.

Qatar usamd med rapporten

Ein talsmann for styresmaktene i Qatar seier til VG at dei ikkje er samde i det som står i rapporten. Han peikar på gjennomføringa av reformer som har hatt positive ringverknader i regionen, og som har komme meir enn éin million menneske til gode.

I februar skreiv britiske The Guardian ein artikkel om at det hadde vore 6.500 dødsfall blant gjestearbeidarar i Qatar sidan landet i 2010 vart tildelt fotball-VM neste år.

Enkelte stilte spørsmålet i talmaterialet i den saka, der det vart hevda at 69 prosent av dødsfalla ikkje var godt nok forklarte. Det er i praksis den same delen som Amnesty skriv om i rapporten sin.

