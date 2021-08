BI-professor åtvarar mot fryktkultur i Skiforbundet

sport

Usemja mellom Skiforbundet og Clas Brede Bråthen har vorte ein verkebyll med opne skuldingar i offentlegheita om illojalitet, samarbeidsproblem og tillitsbrot.

Bråthen får ikkje forlengt kontrakten sin som sportssjef. Det har komme fram at han mellom anna fekk ei åtvaring om konsekvensar etter eit intervju han gav til Dagbladet i vinter der han kritiserte avlysinga av verdscuprenn for kvinner, medan gutane fekk hoppe.

Matthiesen (institutt for leiing og organisasjon BI) meiner saka avslører problem i Skiforbundet og idretten.

– Det kan vere uformelle maktforhold som styrer og gjer at ytringsfridommen blir direkte hemma for dei som går på korte kontraktar i sporten, seier han til NTB.

– Veldig uheldig

Matthiesen viser til at det har vore fleire saker der folk som går på kontrakt fryktar å ikkje få forlenging viss dei uttaler seg fritt.

Han meiner Skiforbundet bør ta grep same kva denne konkrete saka endar med.

– Skiforbundet burde sjå litt på mekanismane bak dette. Det er veldig uheldig viss det er sånn at dei som er på mellombels tilsetjing ikkje tør å vere tilstrekkeleg opne. Då er ein med på å generere ein fryktkultur, seier BI-professoren.

– Det er det ordet som blir det riktig viss folk kjenner dei må gå på kattepotar fordi dei er mellombels tilsett, og viss dei snakkar for mykje frå levra, så risikerer ein at kontraktar ikkje blir vidareførte, seier han.

Kommunikasjonssjef Espen Graff i Skiforbundet har vorte presentert for påstandane.

– Det er openbert at Matthiesen berre kjenner denne saka gjennom media og utsegnene hans ber preg av det. Informasjon berre gjennom mediesaker, er som regel eit dårleg utgangspunkt for djupare analysar, seier Graff til NTB.

– Blir mindre innovative

Dei siste vekene har skuldingane hagla begge vegar, Bråthen har engasjert advokat, medan hopplandslaget har slått ring om han og kjempar for at han skal få halde fram i jobben. Saka blir følgd tett i Idretts-Noreg.

– Lagnaden hans er noko som mange vil leggje merke til, og at dei vil leggje band på seg fordi dei ikkje vil oppleve det same. Konsekvensen vil vere at du får ei mindre innovativ verksemd, og det er ikkje Idretts-Noreg tent med, seier Matthiesen.

Sidan saka ikkje dreier seg om ei oppseiing, men ein kontrakt som ikkje blir forlengd, har ikkje Bråthen same stillingsvern som om han var fast tilsett. Det betyr at arbeidsgivaren står rimeleg fritt til å velje å forlengje kontrakten eller ikkje.

– Det blir snakk om uformelle mekanismar, at ein har fridom til å velje å forlengje eller ikkje. Det blir vanskeleg å arrestere nokon på det. Det betyr at folk som blir fritalande risikerer å få kroken på døra, seier BI-professoren.

Ytringsfridom eller lojalitet?

Ein arbeidsgivar kan berre nekte arbeidstakaren å ytre seg viss ytringa er eigna til å skade interessene for verksemda, påpeikar partnar Maria Elena Kvalen i advokatfirmaet SANDS.

– Arbeidsgivar kan ikkje leggje band på arbeidstakarar berre fordi noko er ubehageleg, men viss det er forhold som vil eller er eigna til å skade interessene til arbeidsgivar, så opererer ein fort i grenseland av omsyn til lojalitetsplikta i arbeidsforhold, seier Kvalen til NTB.

(©NPK)