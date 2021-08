Guardiola hintar om City-avgang

sport

Den 50 år gamle spanjolen, som tok over Manchester City i 2016, kjenner han vil trenge ein pause etter sju år i sjefsstolen for dei blåkledde. Den inneverande sesongen kan dermed bli hans nest siste Premier League-sesong.

– Etter sju år for dette laget trur eg at eg må stoppe. Eg vil vere nøydd til å ta ein pause og sjå kva vi har gjort, seier han ifølgje Marca.

Den tidlegare Barcelona-trenaren har allereie avslørt dei vidare planane sine.

– Det neste steget vil vere eit landslag, om det er ei moglegheit. Eg ville likt å vere trenar under eit EM, VM eller Copa America. Det er noko eg ville likt å oppleve, seier han.

Guardiola tok ein 12 månader lang pause etter han at forlét Camp Nou og Barcelona i 2012, etter fire år som trenar for den katalanske storklubben, før han tok over Bayern München i 2013.

Den karismatiske trenaren har vunne tre Premier League-titlar med dei himmelblå frå Manchester, men har endå ikkje makta å gå heilt til topps i Champions League.

