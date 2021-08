McTominay operert etter problem med lysken

sport

McTominay var svært god i serieopninga mot Leeds, då United vann heile 5-1. Åtte dagar seinare spelte han berre eitt kvarter i 1-1-oppgjeret mot Southampton, då Ole Gunnar Solskjær og co. var svake.

Årsaka til at han starta på benken, var at han hadde problem med lysken i forkant av kampen. No gjer McTominay grep og legg seg under kniven.

– Scott har gjennomgått ein operasjon etter lysketrøbbel som har skapt problem når han har spelt, seier klubben i ei fråsegn.

– Etter å ha prøvd alle moglege metodar for å bli betre før sesongen, var det nødvendig med ein operasjon for å fikse skaden. Vi håpar å sjå han tilbake snart, skriv dei vidare.

(©NPK)