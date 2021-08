sport

Rung hamna på 5.-plass med tida 3.22,75.

– Det var godt å komme i gang her i Paralympics. Eg kjende det gjekk best på brystsymjinga, sa Rung, ifølgje VG. Det er venta at rogalendingen har betre sjansar når ho laurdag skal symje 100 meter bryst i Tokyo.

Rung har fått tøffare motstand etter nye klassifiseringsreglar for grada av funksjonshemning.

Rung sym 100 meter bryst laurdag.

