Skiforbundet: Bråthens kommunikasjonsform og åtferd er uakseptabel

sport

I ei pressemelding torsdag ettermiddag signert styret i Skiforbundet, blir det opplyst at saka mellom Bråthen og Skiforbundet gjer det «nødvendig at styret involverer seg».

– Skistyret har over tid vore kjent med samarbeidsutfordringar mellom Clas Brede Bråthen, hoppkomiteen og fagmiljø i Skiforbundet. Styret har dei siste dagane fått ein grundig saksgjennomgang av generalsekretæren, leiar av hoppkomiteen og den eksterne advokaten til Skiforbundet. Der kjem det fram at Bråthen over lang tid har hatt ei konfronterande og uakseptabel kommunikasjonsform og åtferd, som har skapt uro, utryggleik og ein vanskeleg situasjon både internt og overfor viktige interessentar eksternt, skriv styret.

I slutten av pressemelding uttrykte styret einstemmig tillit og støtte til generalsekretæren og hoppkomiteen om at Bråthens kontrakt ikkje bør forlengjast.

Ikkje meiningane hans

– Han har bidrege til svært gode sportslege resultat, men åtferda hans over tid og manglande vilje til å justere denne i tråd med dei rimelege forventningane våre, gjer at Skiforbundet ikkje kan forlengje samarbeidet, heiter det i pressemeldinga.

Bråthen har hatt jobben som hoppsjef i 17 år, men tidlegare denne veka vart det kjent at toppleiinga i Skiforbundet ikkje ønskjer å forlengje kontrakten. Fleire i hoppmiljøet har reagert kraftig på det og støttar 52-åringen.

Skiforbundet strekar i pressemeldinga under at det ikkje er meiningane til Bråthen, men kommunikasjonsforma og åtferda hans som er uakseptabel.

– Friske prosessar

Bråthen møtte pressa tysdag og uttalte seg om saka:

– Eg har lese i media om ting og tang, og eg har sett at samarbeidsform har vorte nemnd. I boka mi er samarbeidsform noko som er mellom fleire partar, så då må vi byrje å prate saman, sa han.

– Eg har det topp i hoppbakken. Det er ingen andre stader enn i skibakken eg har det betre. Samtidig er ikkje dette noko som oppstod i går. Eg har alltid hatt interessante diskusjonar og vore i friske prosessar for å komme vidare, og det har ført til at hoppsporten òg har komme vidare, sa Bråthen.

NTB har prøvd å få ein kommentar frå Bråthen, men utan å lykkast.

(©NPK)