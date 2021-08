Bergo ferdig som Grorud-trenar

sport

I ei pressemelding opplyser Grorud at partane er samde om å avslutte arbeidsforholdet med omgåande verknad. Bergo kom inn som erstattar for Eirik Kjønø før sesongen og hadde kontrakt ut året.

– Vi er glade for at vi har vorte kjende med ein så fin fyr som Aksel, og synest det er trist at samarbeidet måtte avsluttast så brått, seier Groruds dagleg leiar Jon Ole Reinhardsen.

Oslo-laget beheldt i fjor plassen i den første sesongen sin i 1. divisjon, men har hittil hatt eit tøft 2021. Grorud ligg sist på tabellen med tolv poeng etter halvspelt serie (15 kampar).

– Eg har stor respekt for arbeidet som blir gjort i Grorud Idrettslag. Klubben er utruleg viktig i ein bydel det er lett å bli glad i. Eg har ingen kommentar utover dette, seier Bergo om eigen avgang.

Johan Gjønnes Nilsen tek mellombels over som Grorud-trenar. Han leier laget mot Sandnes Ulf laurdag.

(©NPK)