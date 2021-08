Eiking syklar vidare som Vuelta-leiar – slo Hushovds rekord

sport

Ryttarane gjorde fredag unna den lengste strekninga i årets Vuelta. Heile 203,7 kilometer venta på den 13. etappen. Det var ein relativt flat etappe, og det vart dermed ingen angrep på Eiking i sammenlagtkampen.

Eiking og resten av Intermarché-laget låg i fronten av hovudfeltet og kontrollerte mot slutten av etappen. Det sprakk likevel opp heilt på tampen då spurttoga sette opp farten.

Nordmannen trilla inn til 22.-plass, elleve sekund bak franske Florian Sénéchals vinnartid.

Historisk

Dermed beheldt Eiking den raude leiartrøya han sikra seg etter køyringa på tysdag. Han heldt unna på kuperte etappar både onsdag og torsdag.

Laurdag skriv Eiking norsk sykkelhistorie. Då blir han første nordmann til å ha den raude leiartrøya i Vueltaen over fire etappar. Thor Hushovd leidde storrittet i tre dagar i 2006.

Eiking har 58 sekund ned til Guillaume Martin og 1.56 minutt til Primoz Roglic på plassane bak seg i samandraget.

Fransk siger

Sénéchal vann etter ein spurtduell med italienske Matteo Trentin. Brotet på fredag vart henta inn med 29 kilometer igjen. Sigeren var Sénéchals første i ein Grand Tour.

– Eg er veldig glad. Både for meg sjølv og familien min, sa sigerherren til arrangøren etter etappen.

Det var ikkje venta at han skulle spurte for Deceuninck-Quick-step. Det er nemleg nederlandske Fabio Jakobsen som dei beste spurtane til laget, men han fekk mekanisk trøbbel med sykkelen like før mål. Dermed måtte Sénéchal spurte til fordel for lagkameraten.

Laurdag ventar ein verkeleg monsteretappe for Eiking, og det er venta at han der vil få stor konkurranse om å bere trøya òg på den 15. etappen søndag. Etappen, som går over 165 kilometer, inneheld to førstekategoristigningar og ei tredjekategoristigning. Dermed kan det fort bli tøft for 26-åringen.

