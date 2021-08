Graham Hansen blir likestillingsambassadør

sport

Verdiprosjektet er eit samarbeid mellom Norges idrettsforbund, særforbund, klubbar og samarbeidspartnarar for å styrkje arbeidet med likestilling i idretten.

DNB er samarbeidspartnar med NFF og fotballandslaget, og no blir banken med på samarbeidet for å satse på betre kår for kvinner i idretten.

– Eg er utruleg glad for å få lov til å bli ein del av dette prosjektet og er glad for den viktige støtta frå DNB. Å fremje like moglegheiter for alle, uavhengig av kva vi driv med, er noko eg brenn veldig sterkt for, seier Hansen i ei pressemelding.

– Fotball er den største idretten i verda for begge kjønn, men det er ikkje riktig at du som barn ikkje skal ha dei same moglegheitene til å bli like god berre fordi du er jente. Det er framleis enorme forskjellar i ressursbruk i fotballen mellom kjønna, og noko eg håpar at vi, med dette prosjektet, kan vere med på å bidra til å jamne ut, seier Hansen.

Profilane som er tilknytte prosjektet, vil delta på grasrotaktivitetar, klubbesøk og seminar i tillegg til å fronte temaet gjennom kampanjar og i sosiale medium.

(©NPK)