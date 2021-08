Kashafali finaleklar etter rekordløp i Tokyo

sport

Kashafalis tid forbetra den paralympiske rekorden med tre tidelar og tida er berre eitt hundredels sekund bak hans eigen verdsrekord frå Bislett Games i juni 2019.

– Eg visste at eg var mykje betre enn dei andre og prøvde å fokusere på meg sjølv, seier Kashafali til NRK etter løpet og legg til at det var motvind og at han ikkje tok seg heilt ut.

Den kongolesiskfødte sprintaren har ein medfødt netthinnesjukdom og spring i klassen T12 for synshemma.

Finalen på 100 meter går søndag klokka 14 norsk tid.

