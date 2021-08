Lübbe med 4.-plass i Paralympics

sport

Lübbe og hesten, La Costa Majlund, oppnådde 72,971 prosentpoeng i grad 3.

Gullet gjekk til danske Tobias Thorning Jørgensen med 78,971 poeng. Natasha Baker frå Storbritannia (76,265) tok sølv og Rixt van der Horst frå Nederland bronse (75,765).

Lübbe var ein av åtte utøvarar som kvalifiserte seg til den andre individuelle konkurransen måndag.

50 år gamle Lübbe er svært rutinert i Paralympics. Ho tok sin første individuelle sølvmedalje allereie i Sydney i 2000. Fire år seinare i Aten vart det to gull. I Beijing i 2008 var ho med på bronsemedaljen i lagkonkurransen, og i Rio-OL for fem år sidan vart det to nye individuelle gull.

I grad 1 enda Jens Lasse Dokkan (60) òg på 4.-plass i grad 1 i den første dressurridingskonkurransen i Paralympics.

Dokkan oppnådde ein prosentskår på 75,929. Best i den individuelle testen var USAs Roxanne Trunnell (81,664). Bak han følgde Rihards Snikus (Latvia) og Sara Morganti (Italia).

Dokkans 4.-plass betyr at han er vidare til konkurransen på måndag i Tokyo. Dei åtte beste fredag er klare for den individuelle fristilkonkurransen.

Jens Lasse Dokkan (60) deltek i sitt sjuande Paralympics og er rangert som nummer fem i verda.

