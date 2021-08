To stridstema i skikonflikten: Er Bråthen ein varslar?

sport

Sportssjefen til hopparane har engasjert advokat etter at han fekk beskjed om at kontrakten hans ikkje ville bli forlengd. Etter 17 år i stillinga vil han krevje fast jobb.

Idretten har unntak frå kravet om fast jobb etter ei viss tid. Det gjeld mellom anna spelarar og trenarar, og det som er definert som «andre leiarar».

Eit anna spørsmål er om utspelet til Bråthen som han vart åtvara mot i eit skriftleg varsel i vinter, var ei varsling. Då trer mekanismar som skal verne varslaren, i kraft, mellom anna eit forbod mot gjengjelding.

At kontrakten ikkje blir forlengd kan bli sett på som ei slik gjengjelding.

Bråthen fekk i vinter ei skriftleg åtvaring frå Skiforbundet. Ho kom etter at han uttalte seg kritisk til at verdscuprenn i hopp for kvinner vart avlyste i vinter. Då vart han åtvara mot at «liknande eller andre kritikkverdige forhold» kunne føre til oppseiing.

– Varsling er å melde frå om kritikkverdige forhold, og det meiner eg det har vore når skijentene blir behandla kraftig ulikt. At han skrik ut om det, kan sjåast på som varsling, seier BI-professor Stig Berge Matthiesen ved institutt for leiing og organisasjon.

To stridsspørsmål

Ein arbeidsgivar kan berre nekte arbeidstakaren å ytre seg om ytringa er eigna til å skade interessene for verksemda, seier partnar Maria Elena Kvalen i advokatfirmaet SANDS.

– Så har du i tillegg varslingsinstituttet. Det er òg ein del av ytringsfridommen, for ein tilsett vil alltid ha lov til å varsle om kritikkverdige forhold i verksemda, seier ho til NTB.

Kvalen seier at det, slik ho gjennom media forstår konflikten mellom Bråthen og Skiforbundet, er to stridsspørsmål som kan bli tekne til retten: Har Bråthen krav på fast jobb etter 17 år som mellombels tilsett, og er han utsett for ei ulovleg gjengjelding mot varsling?

– Har du gått fram på riktig måte når du varslar, så får du vern mot gjengjelding. Det dekkjer alle ugunstige handlingar eller negativ reaksjon på at du har varsla. Dei tydelegaste reaksjonane frå arbeidsgivar er typisk oppseiing eller åtvaringar, men det kan òg vere omplassering, endring av oppgåver eller at ein kontrakt ikkje blir forlengd, seier ho.

Må varsle internt først

Kvalen påpeikar at det er krav til at varslinga har skjedd på ein forsvarleg måte for at eit slikt vern skal utløysast.

Media og offentlegheita kan varslast dersom det er kritikkverdige forhold av allmenn interesse, arbeidstakar er i aktsam god tru om innhaldet i varselet, og dersom det er varsla internt først.

– Ein må først ha varsla internt eller ha grunn til å tru at ei intern varsling ikkje vil føre fram eller vere formålstenleg, seier advokaten.

Ho seier at slike offentlege konfliktar ofte endar i ei minneleg løysing gjennom eit forlik fordi det er ønskjeleg å få til ei rask avklaring.

Advokaten til Clas Brede Bråthen, Marit Håvemoen, har ikkje svart på om ho vurderer det slik at utsegnene til klienten hennar kan bli oppfatta som varsling.

Skiforbundet har ikkje kommentert spørsmålet om Bråthen-saka er vurdert som ei mogleg varslarsak.

(©NPK)