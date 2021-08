Barmen og Brann vart ikkje samde

sport

– Formålet i ei forhandling er at vi skal få meir innsyn i kva som ligg til grunn for den gitte oppseiinga og sjå om vi kan komme til minneleg løysing, sjølv om partane er usamd i jussen og det faktiske for oppseiinga. Partane har ei ulik oppfatning som gjer at vi dessverre ikkje kom til ei semje, seier Eirik Monsen, Barmens advokat, til TV 2.

På spørsmål om det kan bli aktuelt med rettssak, svarer Monsen:

– Det kan vere aktuelt, no har litt tid på oss å vurdere kva vi skal gjere, seier Monsen.

Oppseiinga som er gitt Barmen har ei oppseiingstid som går ut over 31. august, som er sluttdatoen for overgangsvindauget. Dermed er han førebels bunde til Brann. Kontrakten seier ikkje noko om oppseiingstid, skriv TV 2.

