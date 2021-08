sport

21-åringen var i godt humør på pressekonferansen på måndag i Oslo. Svara var som vanleg ikkje dei lengste frå han, men han broderte ørlite ut om van Dijk.

Dei to har spelt mot kvarandre to gonger, i meisterligakampar mellom Salzburg og Liverpool. Haaland skåra 3-3-målet på Anfield.

– Han er ein av dei beste eg har møtt. Vi må prøve å få spelt rundt han, sa Haaland om møtet med van Dijk.

Likevel har ikkje Haaland gjort noko annleis enn vanleg i inngangen til nøkkelkampen mot nederlendarane.

– Eg personleg prøver ikkje å tenkje så mykje på enkeltspelarar. Eg fokuserer mest på meg sjølv.

Det verkar å fungere bra for Haaland. 21-åringen har heile 54 mål for klubb- og landslag sidan skåringa mot Austerrike 4. september i fjor. Sju av desse kom for landslaget.

Jørgen Juve har skåringsrekorden for Noreg med 33 mål på 44 kampar, den siste i 1937.

Må Noreg vinne?

På spørsmål frå NTB om Noreg må vinne kampen mot Nederland for å kvalifisere seg til VM, var ikkje storskåraren heilt sikker.

– Eg er ikkje sikker på tabellen. Heilt ærleg har eg ikkje sjekka han enno. Vi må vel det? Eg trur de veit det betre enn meg, sa ein litt forfjamsa Haaland.

Puljevinnaren får plass i VM neste år. Tyrkia leier tabellen med sju poeng etter tre kampar. Både Montenegro, Nederland og Noreg har seks. Heile kvalifiseringa blir avvikla i år. Gruppetoaren får ein ekstrasjanse til å kvalifisere seg gjennom ein omspelsfase.

Tabellsituasjonen i Bundesliga har Haaland litt meir kontroll på ein situasjonen til Noreg? Eller?

– Eg trur ikkje vi ligg heilt oppi der, men eg trur vi er eitt poeng bak, sa Haaland.

Ujamn sesongstart

Kanskje tenkjer kraftspissen på avstanden opp til gullfavoritt Bayern München, som har eitt poeng meir enn Haalands Dortmund. Wolfsburg toppar tabellen, tre poeng føre Dortmund.

Etter tapte mot Freiburg for vel ei veke side, heldt det på å gå gale igjen då Hoffenheim utlikna like før slutt i helgas kamp. Då kom Haaland til unnsetning og skårar vinnarmålet for Dortmund endå ein gong.

Etter ein litt ujamn sesongstart står Dortmund dermed med to sigrar og eitt tap i ligaen. Med gryande form for Haaland, håpar klubben å kjempe i toppen denne sesongen.

– Det var eit par gode kampar og eit par ikkje så gode kampar. Eg kjenner meg i fin form. Kroppen kjennest bra ut, og eg gler meg til kamp.

Det kjem til å vere 7000 tilskodarar på Ullevaal. Det er makstalet styresmaktene har opna for.

(©NPK)