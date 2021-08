Pochettino hyllar Messi etter PSG-debuten

sport

Etter 66 minutt mot Reims skjedde det heile fotballverda venta på. Lionel Messi vart bytt inn og fekk dermed dei første minutta sine i PSG-drakt.

Etterpå fekk han hyllest frå den nye sjefen etter overgang frå Barcelona.

– Han er glad og har integrert seg godt i gruppa. Det var på bakgrunn av sunn fornuft at han ikkje starta kampen, sa Pochettino.

Han snakka vidare om at Messi har påverka heile klubben i positiv retning etter at han kom til den franske hovudstadsklubben. Argentinaren var spesielt glad for mottakinga 34-åringen fekk i innhoppet mot Reims.

– Velkomsten frå supporterane våre var veldig fin å sjå og høyre, men det var òg den som kom frå Reims-fansen. Messi var veldig glad for det, sa Pochettino.

PSG vann kampen 2–0 etter to skåringar frå Kylian Mbappé. Han har den siste veka vorte kopla bort frå klubben.

