Tidlegare Tromsø-helt Ondrasek vender tilbake

sport

Lagleiar Lars Petter Andreassen opplyste på ein pressekonferanse måndag at tsjekkaren er klar.

– Då Zdenek signerte for Steaua Bucuresti i sommar, hadde vi lagt det bort, men så skjedde det ein situasjon der han vart raskt frigitt. Etter det har vi lege ganske tett på, sa Andreassen.

Andreassen fortalde at det ikkje er økonomi som har lokka spissen tilbake.

– Vi har ikkje vore i nærleiken av å matche dei økonomiske tilboda Zdenek har fått frå klubbar i Polen, Romania, India og liknande. Men Zdenek seier til meg at det er hjartet for klubben som er grunnen til at han gjer dette. Han hadde ei fantastisk tid her før. Han opplevde at Tromsø var ein by han trivest i og som fekk han vidare. Han hadde ein god karriere etter det. Han har òg fått fleire landskampar for Tsjekkia, sa Andreassen.

Ondrasek spelte for Tromsø i 2012 og vart delt toppskårar i Eliteserien. På tre sesongar vart det 53 mål på 141 kampar. Sidan har han vore innom Wisla Krakow, FC Dallas, Viktoria Plzen og rumenske Steaua Bucuresti.

Ondrasek står med sju landskampar for Tsjekkia. Han har skåra to mål og har to målgivande pasningar. Ei av skåringane kom mot England i EM-kvalifiseringa i 2019.

Tromsø slit i botnen av Eliteserien med 15 poeng etter 17 kampar. Det er berre to poeng ned til nedrykk. Neste oppgåve blir borte mot Rosenborg 12. september.

(©NPK)