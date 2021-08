Mikkel Maigaard klar for Sarpsborg 08

sport

Maigaard kom til Raufoss frå dansk fotball framfor 2018-sesongen og imponerte for 1.-divisjonsklubben med 12 mål på 17 kampar i første halvdel av 2019-sesongen.

Det gjorde at Godset kjøpte midtbanespelaren. På dei første 29 kampane for drammensklubben var dansken involvert i heile 27 mål.

Maigaard var kaptein for drammensklubben over ein lengre periode, men har slite med speletida denne sesongen. Han har berre starta sju kampar, og var ikkje i troppen i dei to siste seriekampane.

No er han klar for Sarpsborg 08. Han har skrive under på ein 2,5-årsavtale med sarpingane.

– Sarpsborg 08 er ein stor klubb med gode fans. Det er fine rammer rundt som gjer det mogleg å lykkast. Det var derfor heilt medvite å skrive ein 2,5-årsavtale. Det viser at klubben vil ha meg og at eg har svært lyst til å spele for Sarpsborg. Eg trur vi kan oppnå noko stort saman. Kanskje ikkje med ein gong, men over desse åra trur eg det kan bli veldig bra, seier han.

Sarpsborg kjem frå ein knusande 5-0-siger over Sandefjord og er nummer 12 i Eliteserien med 20 poeng.

