Molde samd om sal av Gregersen til Frankrike

– Det står att nokre små detaljar, men det er ting som bør ordne seg i løpet av dagen, seier Stavrum til avisa. Totalramma på overgangen skal vere rundt 20 millionar kroner.

Gregersen fekk for alvor sving på karrieren då han vart lånt ut til moderklubben Kristiansund i 2015. På nivå to vart han kåra til årets spelar i divisjonen den sesongen.

Kristiansundaren har sidan spelt for Molde, berre avbrote av eit låneopphald i Elfsborg i 2019.

26-åringen fekk debuten sin for landslaget i 0-3-tapet for Tyrkia i VM-kvalifiseringa i mars. Sidan har han spelt ytterlegare to landskampar. No førebur han seg til Noregs kamp mot Nederland onsdag.

