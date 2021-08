Norsk landslagsstoppar på lån til FC København

sport

Det skriv den danske storklubben på nettsidene sine. Gabrielsen har spelt alle minutt for Toulouse i Ligue 2 så langt denne sesongen, men no ventar tøffare oppgåver for midtstopparen.

FCK leier den danske toppligaen etter sju kampar og skal spele Conference League dei neste månadene.

– FCK er ein stor klubb, og eg gler meg til å vere ein del av han. Alle skandinaviske spelarar veit at FCK har store ambisjonar. Eg kjem til å bidra med alt eg kan til at dei blir innfridde, seier Gabrielsen, som får trøyenummer 4.

Gabrielsen er i Noreg-troppen som møte Nederland onsdag.

