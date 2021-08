Ruud i New York: – Litt rock 'n' roll-stemning

sport

Nederlendaren er rangert som 117 i verda. Det er òg det høgaste han har vore nokon gong på rankinga.

Dei to har aldri møtt kvarandre på ATP-nivå.

Van de Zandschulp kom under 0–2 i sett mot spanske Carlos Taberner i første runde, men snudde kampen og vann 3–2 etter 3 timar og 37 minutt.

Ruud erkjende etter sigeren over Yuichi Sugita at han kjenner spanjolen betre, men han sa òg at han får god hjelp til analyse:

– Pappa (Christian) har fått den jobben og vore mest ute og sett. Det blir nok litt scouting seinare, og vi skal nok sjå kampen som vart spelt i dag, på nytt, sa Ruud til NTB om oppgjeret mellom van de Zandschulp og Taberner.

– Gøy å høyre fansen

Etter at koronapandemien braut ut, har det vore mange avlyste og utsette konkurransar, og kampar har vorte spelte for tomme tribunar. I New York er det annleis.

– Det er litt rock 'n' roll-stemning. Det er gøy å høyre fansen igjen. Då vi byrja sesongen her i fjor, var det ingen her, seier Ruud.

I New York er det ingen restriksjonar på tilskodarar. Det var ikkje fullt under den første kampen hans, men nordmannen erkjenner at han kjende litt på nervane.

– Første runde i ein Grand Slam er alltid litt nervepirrande og spesielt. Vi har ikkje spelt Grand Slam sidan Wimbledon. Det er best av fem og ein annan atmosfære her, seier han.

Kan møte Fokina

Ruud fekk ein betydeleg enklare veg til andre runde og avgjorde kampen mot japanske Sugita på 1 time og 51 minutt måndag.

I ein eventuell tredjerunde kan åtteseeda Ruud møte Alejandro Davidovich Fokina, som han tapte for etter spel i fire timar i Roland Garros i juni.

Kampen mot van de Zandschulp blir spelt onsdag.

(©NPK)