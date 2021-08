sport

Klubben stadfestar låneavtalen på sine sider. 24 år gamle Svendsen blir lånt ut frå danske Odense. Avtalen til Svendsen gjekk ut 17. august.

Moldensaren har tidlegare spelt i Molde og Hammarby og vore på lån i Brann.

Denne sesongen har Svendsen spelt 15 kampar for Odd og skåra to mål og levert to målgivande pasningar.

(©NPK)