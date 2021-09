Avis: Nederland truleg med målvaktdebutant frå start mot Noreg

sport

Det er eit svært sterkt lag trenar Louis van Gaal sender på banen i Oslo.

Avisa De Telegraaf er vanlegvis velinformert og erfarer at desse startar kampen:

Justin Bijlow (Feyenoord) – Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Inter), Virgil van Dijk (Liverpool), Daley Blind (Ajax) – Davy Klaassen (Ajax), Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain), Frenkie de Jong (Barcelona) – Steven Berghuis (Ajax), Memphis Depay (Barcelona) og Cody Gakpo (PSV).

Bijlow har ikkje spelt A-landslagsfotball tidlegare. Han har 13 kampar for U21-laget.

Depay hadde nokre småproblem i oppkøyringa til kampen, men han skal ha vorte friskmeldt tysdag.

– Det er godt å vere her saman med gutane igjen. Det var tungt for meg å følgje EM, men eg kjenner meg no 100 prosent, sa van Dijk under ein pressekonferanse før avreise til Noreg.

Tyrkia toppar tabellen på sju poeng etter tre kampar. Nederland, Noreg og Tyrkia følgjer alle på seks. Gruppevinnaren er sikra VM-plass.

Det kjem 7000 tilskodarar inn på Ullevaal stadion til kampen mot Nederland.

