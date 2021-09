Barmen samd med Brann om sluttavtale – skreiv under for AaFK

sport

28-åringen fekk nyleg sparken av Brann for rolla si i det mykje omtalte nachspielet i stadionlokala til klubben. Sidan var det stor avstand i sluttforhandlingane, men tysdag kveld kom dei fram til ei løysing.

Det stadfesta Brann i ei pressemelding litt over klokka 23. Ein halvtime seinare opplyste Aalesund at klubben har signert Barmen på ein avtale som i første omgang strekkjer seg ut året.

Vil vidare

Verken Brann eller Barmen ønskjer å kommentere detaljane i sluttavtalen.

– Eg ønskjer å leggje nachspielsaka bak meg og bidra til å skape ro rundt Brann, slik at spelarane og klubben kan konsentrere seg fullt ut om å redde plassen i Eliteserien. Eg er lei for at eg handla som eg gjorde og for støyen det har skapt for klubben eg har vakse opp i og er glad i, seier Barmen.

Branns dagleg leiar Vibeke Johannesen kommenterer semja slik:

– Av omsyn til ro for resten av spelarane, klubben og behovet for fokus på det sportslege framover, er vi glade for at vi har vorte samde om ein avtale som også gir Barmen moglegheita til å komme seg vidare. Vi ønskjer Kristoffer lykke til, og ser fram til at vi som klubb kan leggje dette bak oss og byrje jobben med å byggje opp igjen tilliten til alle som er glade i Sportsklubben Brann.

Kjenner seg trygge

I den nye klubben sin blir Barmen gjenforeina med trenar Lars Arne Nilsen. Dei jobba saman i fleire år i Brann.

– Vi er rimeleg trygge på at Kristoffer er klar for å jobbe knallhardt i denne perioden for å lykkast på eigne og AaFK sine vegner, seier Aalesunds sportsleg leiar Bjørn Erik Melland.

AaFK er nummer fire med 29 poeng i 1. divisjon etter 16 kampar. Det er to poeng opp til tabelltoar Jerv på direkte opprykksplass.

