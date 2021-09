Dette skjedde på «Deadline Day» – stjernereturar og stortalent til toppklubbar

sport

Barcelona slit som kjent økonomisk og måtte gi slepp på Lionel Messi tidlegare i overgangsvindauget. På «Deadline Day» forsvann nok ei stjerne frå katalanarane.

Antoine Griezmann returnerer til Atlético Madrid på ein låneavtale på eitt år. Avtalen kjem med ei forplikting om permanent overgang for franskmannen, skriv Barcelona på sin nettstad.

Atlético Madrid blir gjenforeina med Griezmann, men gir slepp på Saúl Ñíguez. 26-åringen har vore i klubben sidan han var 14 år og går på lån til Chelsea ut sesongen, med ein klausul om å gjere overgangen permanent ved sesongslutt.

I Noreg var klubbytet til Antonio Nusa frå Stabæk til Club Brugge kanskje den største overgangen, med Kristoffer Barmens overgang frå Brann til Aalesund som den mest omtalte.

Medan Nusa har gjort seg merka for spelet på banen, har Barmen vore eit heitt samtaleemne etter det mykje omtalte nachspielet på Brann Stadion.

Barmen vart samd med Brann om ein sluttavtale og blir gjenforeina med gamletrenar Lars Arne Nilsen i Aalesund.

Supertalent til Real Madrid og PSG

Real Madrid sin jakt på Kylian Mbappé enda ikkje med overgang i overgangsvindauget i sommar. Den spanske hovudstadsklubben skal ha komme med eit bod på over to milliardar kroner for Mbappé på «Deadline Day», men Paris Saint-Germain tviheld på stjerna, som berre har eitt år igjen av kontrakten.

Spanjolane må kanskje vente til neste sommar for å sikre seg Mbappé, men kjøpte ei anna fransk fotballstjerne på siste dag av overgangsvindauget. 18 år gamle Edouardo Camavinga har vore aktuell for Manchester United i sommar, men vart klar for Real Madrid for rundt 300 millionar kroner tysdag.

PSG beheldt Mbappé og kan stille med stjernerekkja Messi, Neymar, Mbappé den kommande sesongen.

Den franske storklubben har òg henta inn spelarar som Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi og Georginio Wijnaldum i sommar og på siste dagen av overgangsvindauget sikra dei den talentfulle venstrebacken Nuno Mendes frå Sporting. Den 19 år gamle portugisaren kjem på lån med ein kjøpsklausul på 40 millionar euro.

Ronaldo i boks

Cristiano Ronaldos draumeretur til Manchester United vart offisielt stadfesta på starten av overgangsvindaugets siste dag. Ole Gunnar Solskjærs lag vart samde med Juventus om ein overgang fire dagar tidlegare. Litt seinare på «Deadline Day» vart Daniel James selt til Leeds.

Arsenal har hatt ein grufull sesongstart med tre strake tap, null skåringar og ni baklengsmål på dei tre første ligakampane deira. Det sjølv om London-laget har brukt mest pengar i overgangsvindauget i sommar, der kjøpefesten varte heilt til siste slutt.

På tampen av den siste dagen av overgangsvindauget sikra klubben ei ny defensiv forsterkning i Takehiro Tomiyasu. Japanaren kan spele både midtstoppar og høgreback og erstattar Héctor Bellerín, som vart klar for Real Betis tysdag.

Tottenham var interessert i Tomiyasu tidlegare i overgangsvindauget, men enda opp med å kjøpe ein annan høgreback. Emerson Royal vart klar for Tottenham frå Barcelona, som på si side hadde kjøpt brasilianaren 29 dagar tidlegare.

