Høgmos Häcken selde viktig midtbanespelar

sport

23 år gamle Irandust forlèt Häcken etter seks år i klubben, der han spelte 127 kampar og stod bak 25 mål og 29 målgivande pasningar. Høgmos klubb stadfestar overgangen på sin nettstad.

Kontrakten til Irandust ville gått ut ved nyttår og overgangsvindauget i sommar var dermed siste sjanse Häcken hadde på å få pengar for midtbanespelaren. Overgangssummen skal liggje på fire millionar svenske kroner, ifølgje Aftonbladet.

Irandust var skadd på starten av sesongen, men har vore viktig for klubben etter at Høgmo tok over i juni. Midtbanespelaren skåra vinnarmålet mot Norrköping då han returnerte vel ein månad etter Høgmo fekk trenaransvaret. I 5-0-sigeren over Degerfors 15. august stod Irandust bak eitt mål og ein målgivande pasning.

