Nilsen om Barmen-overgangen: – Bra for oss og for han

Barmen fekk sparken i Brann etter at han var ein av tolv spelarar som deltok på nachspielet på Brann Stadion. Mot slutten av siste dagen av overgangsvindauget vart Brann og Barmen endeleg samde om ein sluttavtale og Barmen vart klar for Aalesund.

Der skal han spele for gamletrenaren Nilsen, som var Brann-trenar frå 2015 til 2020. Han seier til TV 2 at han er nøgd med å sikre seg Barmen på ein kontrakt ut 2021-sesongen.

– Det er ein god fotballspelar, og eg kjenner han godt. Han er ein som verkeleg har forsvart meg, laget og alltid vore ein av dei første eg har teke ut på laget. Han er ein god fotballspelar, så det er grunnen til at vi ønskjer han, seier Nilsen om overgangen.

Nilsen vil ikkje uttale seg så mykje om nachspielet, der også son hans, Sivert Heltne Nilsen, deltok, men han er klar på kva som blir forventa av Barmen i Aalesund.

– Han veit kva krav som blir stilt til han her. Han kjem opp til kulturen vår, og det trur eg kan bli bra for oss og bra for han, seier Nilsen.

