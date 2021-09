Høie om Solbakken: – Mindre solidarisk med resten av idretten

sport

– Vi får ikkje gjort noko meir med dette enn å stemme under stortingsvalet, sa Solbakken etter VM-kvalifiseringskampen mot Nederland.

Han har vore kritisk til at NFF ikkje har fått lov til å fylle opp meir av Ullevaal stadion.

Helseminister Høie har ein klar beskjed til landslagssjefen:

– Fotballen har vore blant dei områda som har fått flest unntak gjennom heile pandemien. Fotball er òg det forbundet i Norges idrettsforbund som eg opplever har vore gjennomgåande mindre solidarisk med resten av idretten gjennom pandemien, seier Høie til NTB.

Helseministeren stussar over utsegna frå Solbakken om at eit regjeringsskifte må til.

– Det er veldig rart. Noko av det som har vore fint i Noreg, er at vi har unngått at pandemihandtering har vorte eit partipolitisk spørsmål, sjølv når det er valkamp. I ein del andre land har det gått veldig gale.

Solbakken sjølv ønskte ikkje å utbrodere dagen etter Nederland-kampen.

– Eg har eigentleg ikkje lyst til å snakke så mykje meir om dette. Eg føler at eg blir ein sånn som syter og klagar, og det blir veldig mykje meldingar i e-postboksen min frå mange som meiner veldig mykje om dette. Men eg pratar ut frå at vi skal vere ein idrettsnasjon og kvifor vi ikkje kan leggje litt betre til rette for det, sa Solbakken under pressekonferansen til landslaget torsdag.

Større kapasitet

Kampen mot Nederland fylte dei 7000 tillatne seta på Ullevaal stadion onsdag. Dagen etter kom regjeringa med meldinga om at utandørs arrangement kan ha opptil 10.000 frå og med laurdag.

Det betyr at kampen på tysdag mot Gibraltar får ha nesten 50 prosent fleire tilskodarar. Generalsekretær Pål Bjerketvedt i fotballforbundet meiner den endringa kom nokre dagar for seint.

– Det er ei rørsle i riktig retning. Det er hyggjeleg at det blir auka, men synd at det skjer dagen etter ein av dei viktigaste landskampane på lenge, sa Bjerketvedt.

– Vi styrer ikkje koronasituasjonen i Noreg ut frå når det er landskampar, var det kontante svaret frå Høie.

Langa ut

Det var sist veke at Solbakken ikkje klarte å halde tilbake engasjementet sitt under ein pressekonferanse om handteringa til regjeringa av idretten under pandemien.

– Med all respekt må det vere lov å setje spørsmålsteikn ved styresmaktene si behandling av toppidretten og breiddeidretten. Eg har enorm respekt for ansvaret dei har, men eg bur i eit land (Danmark) der eg ser kor godt det kan fungere, sa Solbakken innleiingsvis på spørsmål frå NTB.

– Det står til stryk, mest det som gjeld breiddeidretten. Det er nesten litt provoserande. Idretten skal ikkje vere i ei særstilling, men no blir det skrike etter sunn fornuft, sa han.

