Over ti politiavhøyr gjennomførte etter Brann-skandalen

Ein mann er framleis sikta for valdtekt etter nachspielet på Brann Stadion natt til tysdag 10. august. Ein annan er mistenkt for vald.

Mannen som er sikta, er avhøyrd to gonger. Den mistenkte er avhøyrd éin gong. Til saman er det gjort over ti avhøyr i begge sakene, opplyser politiadvokat Lillian Kleppe til NTB.

– Til saman er det snakk om ein del avhøyr, seier ho.

– Det er to ulike saker. Samtidig, utan at eg vil gå i detalj om kva vi har gjort og kva vi skal gjere, vil nokre etterforskingsskritt bli gjorde i begge saker. Det er dei same personane som har vore til stades, seier Kleppe.

Ho kan ikkje seie noko om når ho trur at etterforskinga vil vere ferdig.

Tolv Brann-spelarar deltok i festen på stadion natt til tysdag 10. august. Det vart drukke alkohol, og sju unge kvinner utanfor kohorten til Brann-troppen skal ha delteke på festen.

Korkje den sikta eller den mistenkte erkjenner straffskuld.

