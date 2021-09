Tennis: Azarenka vil ha krav om vaksine for alle utøvarar

sport

Alle som vil sjå tennis i New York desse dagane må vise dokumentasjon på at dei er vaksinerte. Det same kravet gjeld ikkje utøvarane.

– Eg vil løfte dette spørsmålet. For meg er det bisarr at publikum må vere vaksinerte, men ikkje utøvarane, seier kviterussiske Azarenka, som onsdag tok seg til andre runde Grand Slam-turneringa etter siger over italienske Jasmine Paolini.

Azarenka, som har to singlesigrar i Australian Open, meiner det er uunngåeleg at det kjem eit vaksinekrav.

– Eg skjønner ikkje kvifor det dryger. Vi vil jo alle vere trygge slik at vi kan halde fram med å gjere jobben vår, seier Azarenka.

(©NPK)