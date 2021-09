Djokovic oppskriftsmessig vidare til tredje runde av US Open

sport

Dermed er Djokovic eitt steg nærare å vinne US Open, som han har vunne to gonger tidlegare. Serbaren har faktisk tapt fleire finalar (fem) enn han har vunne (to) i Grand Slam-turneringa.

Han opna med å bryte Griekspoor to gonger i det første settet til 6-2-settsiger, før den 121.-rangerte spelaren i verda yppa seg i det andre settet og stal eit game frå Djokovic. Serbaren hadde likevel kontroll og vann sett nummer to 6-3, før han braut Griekspoor to gonger på tampen av det tredje settet til 6-2 og siger 3-0 i sett. Kampen varte i ein time og 40 minutt.

Dersom Djokovic vinn US Open, har han vunne alle dei fire Grand Slam-turneringane i 2021. Han vann Australian Open i starten av året etter siger over Daniil Medvedev i finalen, Roland-Garros etter siger over Stefanos Tsitsipas og Wimbledon etter siger over Matteo Berrettini.

Djokovic hadde moglegheita til å vinne «Golden Slam», men klarte ikkje vinne OL-gull i Tokyo. Ein «Golden Slam» er å vinne alle dei fire Grand Slam-turneringane og dessutan OL-gull.

Djokovic var så stor favoritt mot Griekspoor at dersom du hadde sett 100 kroner på at han skulle vinne, hadde du fått éi krone tilbake.

Verdseinaren møter Kei Nishikori i tredje runde. Han slo ut Mackenzie McDonald i ein heseblesande femsettar som varte i fire timar.

Denis Shapovalov, som er året yngre enn Casper Ruud og som ligg på plassen over nordmannen på verdsrankinga, slo ut Roberto Carballes Baena etter tre sett. Canadiaren vann 7-6 (9-7), 6-3, 6-0 etter to timar og elleve minutt, der det siste settet berre varte i 23 minutt.

Han møter Lloyd Harris i den tredje runden.

(©NPK)