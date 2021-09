Medium: Vedvik klar for NFL-laget Jacksonville Jaguars

sport

Det skriv den anerkjende sportsjournalisten Tom Pelissero med 321.000 følgjarar på Twitter. Fleire amerikanske medium skriv det same.

Vedvik vart signert og kutta like etter frå Washington Football Team i januar i år. Det såg lenge ut til å bli Canada og CFL (Canadian Football League) på Vedvik denne sesongen, men nordmannen har no funne seg ein ny NFL-klubb. Det er likevel ikkje sikkert at Vedvik blir kickeren i klubben når sesongen går i gang.

Jaguars blir den åttande NFL-klubben for Vedvik. Han har tidlegare vore innom Buffalo Bills, Baltimore Ravens, Minnesota Vikings, New York Jets, Cincinnati Bengals, Carolina Panthers og Washington Football Team.

Jacksonville Jaguars opnar NFL borte mot Houston Texans 12. september.

Nordmannen har berre spelt éin kamp i den amerikanske fotballigaen. Det var for New York Jets i 2019 mot Buffalo Bills. Då missa han både eit ekstrapoengspark og eit trepoengspark i kampen som Jets tapte 16-17. Dagen etter var han ferdig i den tredje NFL-klubben sin på vel ein månad.

Med kampen for Jets mot Bills vart han den første nordmannen som spelte ein NFL-kamp sidan 2001.

(©NPK)