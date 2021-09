Ronaldo takkar Cavani etter nummerendring

sport

Torsdag vart det kjent at Ronaldo hadde fått draktnummer 7 i den nye klubben sin Manchester United. Eigentleg kan ikkje nummer endrast i Premier League etter at sesongen er i gang, men United fekk dispensasjon for ei nummerendring.

Dermed blir Ronaldo, som har bygd opp heile merkevara si og som har spelt med nummer 7 i store delar av karrieren, nettopp nummer 7 i klubben.

Samtidig har Cavani teke over nummer 21, som Daniel James hadde før han skreiv under for Leeds. Nummer 21 er nummeret Cavani har brukt for det uruguayanske landslaget.

– Eg var ikkje sikker på om det gjekk an å ha nummer 7 igjen, så eg rettar ein stor takk til Edi (Cavani) for denne utrulege gesten, seier Ronaldo.

Portugisaren brukte det ikoniske draktnummeret i den første perioden sin i United. Den gong skåra han 118 mål på 292 kampar for dei raude djevlane mellom 2003 og 2009.

Nummer 7 har ein spesiell plass i Manchester United-historia. Drakta har tidlegare vorte boren av klubbikon som George Best, Bryan Robson, Eric Cantona og David Beckham.

(©NPK)