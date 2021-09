Solbakken vil ikkje snuble i Latvia

sport

Gibraltar hadde 1-1 borte mot Latvia til det 85. minuttet onsdag, inntil to seine skåringar gav heimelaget 3-1 og den første sigeren i kvalifiseringa. Solbakken lèt seg ikkje lure til å tru at det er eit godt mål på styrken til motstandaren.

– Latvia skapte sjansar borte mot Nederland og tapte berre 0-2. Dei greidde 3-3 borte mot Tyrkia, og dei leidde 1-0 over Montenegro inntil (Stevan) Jovetic skåra to fantastiske mål. Det er masse snubletrådar, seier landslagssjefen.

– Alle trenarar seier at det blir ikkje walkover og bla bla. Det må eg seie òg, og eg meiner det vel òg.

Han er førebudd på vanskelege speleforhold.

– Dei spelar på sin opne stadion, og vi veit at det kjem til å bli vind. I kampen mot Gibraltar såg vi utspark som ikkje kom over midtstreken, seier han.

– Latvia har nokre gode enkeltspelarar. Alle nasjonane i den delen av Europa har gode ballspelarar. Vi må sørgje for høgt tempo, for vi har fleire spelarar enn dei som er vande til det. Det må vi utnytte.

Latvia må òg greie seg utan kapteinen og stopparkjempa si Antonijs Cernomordijs, som pådrog seg gult kort mot Gibraltar og er stengd ute.

For Noreg er to spelarar klare igjen etter å ha vore utestengde mot Nederland. Alexander Sørloth har sona for gult kort, Kristian Thorstvedt for raudt.

Belastning

Solbakken må ta omsyn til belastning etter den utmattande Nederland-kampen når han vel eit lag og legg ein plan for kampen i Riga.

– Det er veldig vanskeleg å svare på kor mange endringar det blir i laget. Trenarteamet har alt hatt siste Latvia-gjennomgang i dag, men spelarane skal få kvile hovudet til fredag og få presentert motstandaren før treninga i Riga, seier han.

– Så presenterer vi kampplanen og laget, eller nesten-laget. Somme må få ei natt til før vi avgjer om dei er klare. Treninga blir ikkje særleg intensiv. Det gjeld å ha fysikken i orden til kampen.

Solbakken hadde med seg 13 av dei som ikkje starta til treningsøkta i Lillestrøm torsdag. Startellevaren mot Nederland hadde restitusjonstrening på Ullevaal, medan Erik Botheim har U21-landslaget fått.

I kjellaren

Landslagssjefen trekte fram Stefan Strandberg som eit døme på spelarar som tok ut mykje mot Nederland.

– I dag kom Stefan knapt opp av senga. Vi såg mot slutten av kampen at han gjekk heilt ned i kjellaren. Det er ikkje sikkert at han blir klar fysisk til å møte Latvia, sa han og la til at det ikkje dreier seg om nokon skade i vanleg forstand.

Med siger over Latvia laurdag og heime mot Gibraltar tysdag vil Noreg vere heilt i tetsjiktet før dei avgjerande kampane i oktober og november. Kanskje er laget til og med på topp.

– No konsentrerer vi oss først om Latvia. Vi må ta dei, og så ta Gibraltar. Neste månad er det Tyrkia borte, og eg trur det er mogleg å slå dei. Dersom vi gjer det, kan alt skje. Då kan vi bli nummer ein eller to.

Gruppevinnaren får VM-billett, medan toaren skal ut i omspel med semifinale og eventuelt finale om VM-billett mot andre gruppetoarar eller eventuelt gruppevinnarar frå nasjonsligaen.

