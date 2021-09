Southgate og statsministeren om rasistiske tilrop frå Ungarn-fansen: – Uakseptabelt

sport

Det kom apelydar frå fleire område av arenaen i Budapest då Ungarn og England møttest i VM-kvalifiseringa torsdag, særleg mot Raheem Sterling når han hadde ballen. I tillegg skal Bellingham ha ledd og smilt då det kom rasistiske rop mot ungguten medan han varma opp, skriv Sky Sports.

– Ut frå det eg høyrer så er ikkje dette akseptabelt. Vi visste ikkje om og høyrde ikkje dette på sidelinja. Eg veit ikkje om spelarane høyrde det, sa Southgate til Sky Sportsjournalist Rob Dorsett, som var til stades på oppgjeret.

Hendingane får den britiske statsministeren Boris Johnson til å sjå raudt.

– Det er fullstendig uakseptabelt at England-spelarane vart utsette for rasisme i Ungarn torsdag. Eg oppmodar Fifa til å reagere sterkt mot dei som er ansvarlege for den slags skammeleg åtferd, skriv Johnson på Twitter.

Rasisme etter EM-finale

Dei rasistiske ropa skjer kort tid etter at Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka vart utsette for grov hets etter at dei bomma i straffesparkkonkurransen i EM-finalen mot Italia i midten av juli.

– Jude skal ikkje oppleve noko sånt. Han takla situasjonen fantastisk. Han viste stor mognad, sa Southgate om den 18 år gamle Bellingham som vart utsett for rasistiske tilrop.

Det var knytt forventningar til kva mottaking England ville få på Puskás Aréna. Før dommaren bles i gang kampen, gjennomførte gjestene den vante markeringa si mot rasisme ved å setje eit kne i bakken.

Skal granske

Det vart dårleg motteke av heimepublikummet, som svarte med høglydt buing under markeringa.

– Eg håpar vi kan halde fram med å utrydde rasisme, ikkje berre i fotballen, men også i livet generelt, sa Southgate.

Fifa varslar at forbundet skal sjå nærare på skuldingane om rasisme mot fleire av England-spelarane i kampen mot Ungarn, som England vann 4–0. Uefa har tidlegare bestemt at Ungarn skal spele tre heimekampar utan publikum etter tidlegare episodar, men Fifa opna for publikum i Budapest torsdag.

– Det er ekstremt skuffande å høyre rapportar om diskriminering mot nokre av dei engelske spelarane våre. Vi kjem til å be Fifa om å etterforske det som har skjedd, skriv FA (det engelske fotballforbundet) i ei fråsegn.

