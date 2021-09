VM i fare for Foss etter velt

sport

Det var under eit éindagsritt i Frankrike sist søndag at Foss var uheldig. Det hadde hamna korn på vegen, og sykkelen sklei i ein sving slik at Vingrom-ryttaren gjekk i bakken.

Foss pådrog seg mellom anna eit djupt kutt i haka og ribbeinsbrot i velten. I første omgang mistar han Tour of Britain som startar søndag, og det er òg knytt uvisse til sykkel-VM i Belgia.

Tempoen blir sykla 19. september, medan fellesstarten avsluttar meisterskapen 26. september. Foss vart noregsmeister i begge øvingar tidlegare i år.

