sport

Kampen vart stoppa då brasiliansk politi og helsestyresmakter gjekk ut på banen i São Paulo søndag. Årsaka var at helsestyresmaktene meiner at dei fire Argentina-spelarane som spelar i Premier League, braut karanteneplikta ved å møte opp til kampen.

Søndag kveld norsk tid melde Conmebol (Det søramerikanske fotballforbundet) at kampen er utsett på ubestemd tid. Både kommissæren og dommaren kjem til å levere ein rapport til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

– Fifa kan stadfeste at VM-kvalifiseringskampen mellom Brasil og Argentina er stoppa. Fleire detaljar vil komme etter kvart, opplyser Fifa.

Natt til måndag vart det rapportert at det argentinske laget allereie har forlate Brasil.

– Laug

Både Fifa og Conmebol hadde gitt godkjenninga si til at Premier League-proffane Emiliano Martínez, Emiliano Buendia (begge Aston Villa), Cristian Romero og Giovani Lo Celso (begge Tottenham) kunne spele oppgjeret. Men det ville ikkje helsetilsynet i Brasil, Anvisa, godta.

Argentina-laget reiste inn i Brasil berre timar før storkampen, men landet slepp ikkje inn utanlandske personar som har vore i Storbritannia dei siste 14 dagane.

Dei nemnde fire spelarane reiste nettopp frå England til Sør-Amerika for å spele VM-kvalifiseringskampane. Ei rekkje andre Premier League-klubbar har halde igjen spelarar heimehøyrande i til dømes Brasil på grunn av koronasituasjonen i landet.

Ifølgje brasilianske styresmakter skal Argentina-spelarane ha loge om at dei ikkje har vore i Storbritannia den siste tida, for å få innpass i Brasil. Styresmaktene reknar spelarane som «ein betydeleg helserisiko».

Ampert

Det oppstod klammeri og krangling ute på grasmatta i ein periode då både politiet og helsestyresmaktene tok seg inn på banen. Det skjedde då det var spelt berre sju minutt av oppgjeret.

Superstjernene Lionel Messi (Argentina) og Neymar (Brasil), som begge spelar i Paris Saint-Germain, diskuterte med personar frå dei brasilianske styresmaktene utan å komme nokon veg. Deretter beordra Argentina-trenar Lionel Scaloni heile laget til å gå i garderoben.

– Kvifor starta dei kampen for så å stoppe han etter fem minutt? Vi har vore på stadion i ein time. Dei kunne ha fortalt oss dette, kunne ein høyre Messi seie midt i forvirringa som vart fanga opp av TV-kamera.

Brasils fotballpresident Ednaldo Rodrigues var heller ikkje spesielt nøgd.

– Med all respekt for Anvisa så kunne dei ha løyst dette problemet tidlegare, ikkje venta på at kampen skulle starte, seier han.

(©NPK)