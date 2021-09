Jakob Ingebrigtsen droppar dobbeltløp i Diamond League-finalen

sport

Det stadfestar rogalendingen sjølv i ei tekstmelding til NRK. Ingebrigtsen er kvalifisert til begge finaledistansane, men vel å ofre den eine tittelsjansen.

20-åringen vart førre månad OL-meister på 1500 meter. Også i Tokyo-leikane stod han over 5000-meteren.

Ingebrigtsen stod nyleg over Diamond League-stemnet i Brussel. Han har ikkje lagt skjul på at han er sliten på tampen av sesongen. Til helga skal han springe 1500 meter i friidretts-NM i Kristiansand. Arrangøren har sørgt for at Ingebrigtsen er direktekvalifisert til finalen.

