Bråthen-saka: Forbundspresidentar reagerer på utspelet til hoppsponsorane

Seks av sponsorane til hopplandslaget gjekk fredag ut med meldinga om at dei vurderer å ikkje fornye kontraktar ut over denne sesongen om ikkje konflikten mellom skiforbundet og Bråthen blir løyst slik at Bråthen får halde fram i stillinga når den noverande kontrakten går ut til våren.

Dei meir enn antyda at dei ville leite etter andre måtar å støtte hopparane på.

– Utgangspunktet mitt er veldig enkelt. Det handlar om autonomien og sjølvråderetten til idretten, og det kan eg seie både som politikar og idrettspolitikar. Idretten har sin eigen demokratiske prosess, og då meiner eg det er problematisk at sponsorar skal gå inn og diktere kva idretten skal gjere. Det er problematisk at dei blandar seg inn i korleis idretten skal prioritere. Det er noko eg ikkje har sansen for, seier ishockeypresident Tage Pettersen.

Pettersen er òg stortingspolitikar for Høgre (H).

Idrettspolitikaren Pettersen seier at temaet var oppe i pausane og på gangen blant mange politikarar og idrettsleiarar som var samla på Nasjonal idrettspolitisk arena (Nipa) i Ørland i Trøndelag sist veke.

– Utan at eg kjenner saka i skiforbundet, men når det handlar om kven som skal tilsetjast på nivå tre i idretten, så må eg vere så ærleg å seie at dette står fram som ei diktering. Eg trur mange deler den oppfatninga, at dette er ei innblanding som truar sjølvstendet til idretten.

Diskusjon

– Er dette noko du har opplevd i idretten din, ishockey?

– Ikkje på same måte, men vi hadde ein liten diskusjon knytt til Narvik Hockey som ut frå retningslinjene våre vart sende ned i førstedivisjon etter koronasesongen og koronaretningslinjene. Der var det nok nokre meiningar der ute, men det var meiningar vi valde å ikkje å ta omsyn til.

Handballpresident Kåre Geir Lio er av same oppfatning som ishockeypresidenten.

– Det er ingen tvil om at lovverket til idretten er tydeleg på at på dette området; organisasjon, utvikling og tilsetjingar, er det idretten sjølv som styrer gjennom regelverket som gjeld for norsk arbeidsliv. Eg kan ikkje sjå for meg at sponsorane til Håndballforbundet skulle meine noko om ei nivå tre-tilsetjing. Det kan eg ikkje førestille meg at skulle skje.

Rolleskilje

Lio meiner det er godt at ein skilje roller godt, både innanfor idretten, og også mellom idretten og omkringliggjande institusjonar, til dømes ein sponsor.

– Det er òg slik at vi i Noreg er tydelege på at pengemakt knytt til OL. VM, Qatar og så vidare, ikkje skal ha innverknad. Kvifor skal vi ha det i Noreg, slik som sponsorane til skiforbundet prøver å få til? Det synest eg ikkje noko om.

Hoppsponsorane seier til NTB at dei ikkje har nokon kommentar til Lio og Pettersens haldning ut over det som vart sagt i pressemeldinga sist fredag.

