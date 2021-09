Djokovic vidare til US Open-kvartfinale

sport

Djokovic er no eitt steg nærare å bli den første herrespelaren sidan Rod Laver i 1969 til å vinne ein Grand Slam i løpet av eit kalenderår. Det er å vinne dei fire storturneringane Australian Open, Roland Garros, Wimbledon og US Open. Han kunne vunne Golden Slam dersom han hadde teke OL-gull i Tokyo, men rauk ut i semifinalen.

Han vann Australian Open i starten av året etter siger over Daniil Medvedev i finalen, Roland-Garros etter siger over Stefanos Tsitsipas og Wimbledon etter siger over Matteo Berrettini.

Mot Brooksby natt til tysdag norsk tid vann serbaren etter to timar og 58 minutt på hardcourten i New York. Amerikanaren, rangerte som nummer 99 i verda, sjokkerte med å vinne det første settet heile 6–1 på berre 30 minutt. Han braut Djokovic på 1–0 og 4-1, som gjorde at han på svært overraskande vis vann det første settet på knusande vis.

Så gira verdseinaren frå Serbia om. Han braut Brooksby to gonger og vart brote. ein gong i det andre settet, og vann det 6–3. I sett tre beheldt Djokovic eigen serve, og dessutan braut han Brooksby i dei to første servegama til amerikanaren, til settsiger 6–2.

Det same skjedde i det fjerde settet. Djokovic heldt eigen serve og braut Brooksby på 0–0 og 4–2. Dermed vann Djokovic sett nummer fire 6–2 og kampen 1-6, 6-3, 6-2, 6–2.

I kvartfinalen møter Djokovic italienske Matteo Berrettini, som hadde god kontroll mot Oscar Otte. Berrettini vann 6-4, 3-6, 6-3, 6–2.

Djokovic vil med siger i US Open i tillegg trone heilt øvst på lista over talet på Grand Slam-sigrar totalt (21). Den rekorden deler han akkurat no med Roger Federer og Rafael Nadal, som alle står med 20 Grand Slam-triumfar. Verken Federer eller Nadal er med i US Open.

(©NPK)