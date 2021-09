Fagforeininga til Bråthen varslar søksmål mot Skiforbundet

sport

Handel og Kontor, fagforeininga til Bråthen, truar Noregs Skiforbund med søksmål, dersom dei ikkje blir samde rundt stillinga til sportssjef Bråthen.

– 17 år i same jobb er ikkje lenger mellombels. Vi reknar Bråthen som fast tilsett. Dette er òg eit viktig prinsipp for HK (Handel og Kontor) i Noreg, seier han til NRK om Bråthen, som har vore sportssjef for hopparane sidan 2004.

Via advokaten sin, Marit Håvemoen, har Bråthen allereie varsla søksmål mot skiforbundet som følgje av at han krev fast tilsetjing som sportssjef.

