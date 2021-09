Oxford-matematikar: Ronaldo er den beste fotballspelaren gjennom tidene

sport

Debatten om kven som eigentleg er den beste i historia vekkjer eit sterkt engasjement. Er det Ronaldo eller Lionel Messi? Kva med Maradona, Pelé og den «opphavlege» Ronaldo frå Brasil?

Matematikar Tom Crawford har på vegner av Liveskår laga ein algoritme som skal gi eit endeleg svar på spørsmålet. Ti kandidatar har vorte målte på ei rekkje kriterium.

Den som tronar aller øvst er Manchester Uniteds comebackhelt Cristiano Ronaldo. Han blir kåra til den beste spelaren gjennom tidene framfor Messi og Pelé.

Evig debatt

– Sjølv om Cristiano Ronaldo kjem ut på topp i algoritmen min, er det klart at statistikkane til dei andre spelarane er utrulege, og eg er sikker på at debatten vil halde fram, seier Crawford.

Kort fortalt har han målt prestasjonen til kvar spelar for klubb- og landslag, vekta opp mot nivået dei har spelt på. Talet på mål og talet på titlar i dei største turneringane tel stort.

Verken Ronaldo eller Messi har vunne den aller gjævaste turneringa i landslagsfotballen, nemleg VM.

Crawford vurderte berre spelarar som hadde vunne minst to gullballar eller vorte rekna blant dei største frå tida før prisen for den beste spelaren i verda vart etablerte i 1956.

Heile lista

Cristiano Ronaldo kom best ut i vurderinga av titlar for klubblag, med ligatitlane sine frå tre land og fem Champions League-titlar.

Brasilianske Ronaldo kom best ut i landslagsvurderinga med dei to VM-titlane sine og to Copa América-triumfar.

Heile topp-ti-lista: 1) Cristiano Ronaldo, Portugal, 2) Lionel Messi, Argentina, 3) Pelé, Brasil, 4) Ferenc Puskás, Ungarn, 5) Ronaldo, Brasil, 6) Marco van Basten, Nederland, 7) Alfredo di Stefano, Argentina, 8) Michel Platini, Frankrike, 9) Diego Maradona, Argentina, 10) Johan Cruyff, Nederland.

(©NPK)