Hovland på startstreken før europatourturnering i London: – Ser ikkje mange større favorittar

Hovland er berre ein av to – saman med Billy Horschel – som spelte Tour Championship sist helg i Atlanta og som no står på startstreken i London. Det har ei naturleg årsak, seier tidlegare spelar og noverande ekspert Marius Thorp.

– Han må oppfylle krav for å vere kvalifisert til å spele Ryder Cup. Planen har nok heile tida vore å spele denne. Han hadde nok fått spele Ryder Cup uansett, men ein må oppfylle krav om tal på turneringar på europatouren for å vere kvalifisert. Då vel han heller å spele denne kontra ein seint i oktober, etter Ryder Cup, når han heller vil vere i USA, seier Thorp.

For Horschel sin del, som vart nummer ni i FedEx-cupen etter fire gode rundar på East Lake sist helg, handlar det meir om å flyte på den gode forma og vise seg fram for Steve Stricker, Ryder Cup-kapteinen til USA.

– Billy er i nærleiken av å få eit wildcard. Han er ein god matchspelar, så han dreg til London for å vise Stricker at han er i god form og fortener ein plass på Ryder Cup-laget til USA.

Favoritt

– Det er ein bra bane med mange gode spelarar som er med, seier Thorp om turneringa i helga.

Odds-sida Sporting Life har Hovland som favoritt. Det har òg sider som Bet365 og Unibet.

– Hovland er ein soleklar favoritt etter det han viste på East Lake sist veke, og dessutan at han vann då han spelte på europatouren sist i juni og vart nummer elleve på denne banen for to år sidan. Og det faktumet at han rett og slett er utruleg god, skriv Sporting Life.

Thorp stemmer i.

– Eg ser ikkje mange andre som noko særleg større favorittar enn Viktor. Han er inne i ei fin bølgje, vart nummer fem i FedEx-cupen, og han klarer seg fint med å reise gjennom tidssoner. Han må ha ei god veke på green for at han skal vinne. Han er ikkje ein soleklar favoritt for min del, men at han er ein av dei to–tre kandidatane mine til å vinne, det vil eg seie. Eg klarer ikkje finne tre spelarar eg ville valt framfor Viktor no.

Andre store kanonar på startstreken er Tyrrell Hatton (17 på verdsrankinga), Matthew Fitzpatrick (26), Billy Horschel (28), Lee Westwood (33), Tommy Fleetwood (37), Adam Scott (39), Shane Lowry (40), Christiaan Bezuidenhout (44), Justin Rose (45), Garrick Higgo (47) og Ian Poulter (48).

– Fleetwood er i god form og vann nesten sist europatourturnering (2.-plass). Poulter har spelt bra den siste tida, men har òg litt å bevise. Lowry er god og kan gjere det bra. Det er fleire engelskmenn som kan gjere det bra der. Hatton vann sist. Og Horschel er i god form.

Imponert

Thorp er mektig imponert over det Hovland har vist den siste tida.

– Han har vore ein av dei beste i verda det siste året. Det er få som har spelt betre. Jon Rahm er suverent best. Patrick Cantlay avslutta heilt utruleg, men har ikkje spelt så bra elles. Collin Morikawa var veldig god fram til FedEx-cupen. Justin Thomas er alltid der oppe. Jordan Spieth har hatt mange topplasseringar. Også er det Xander Schauffele, som alltid er der oppe. Og Viktor, seier han og avsluttar:

– Viktor har hatt fleire topplasseringar den siste tida og er oftare med i større turneringar og kjempar om sigrar. Det neste steget er å komme seg eitt steg nærare Major-sigrar. Eg er veldig imponert over at han klarer å følgje opp ein så bra debutsesong i 2019/2020 med ein endå betre 2020/21-sesong. Han har vorte endå betre på alle delar av spelet. Og han toppa det med den siste veka og den siste runden av Tour Championship.

Hovland slår ut klokka 13.40 torsdag og går i gruppe med Hatton og Padraig Harrington, som er Ryder Cup-kaptein for det europeiske laget.

