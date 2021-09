Kringkastarar blir oppmoda til å droppe OL-dekning: – Vil vere medskuldige

sport

I eit ope brev signert av over 200 rettsgrupper, blant dei Den norske Tibetkomiteen og Den norske uigurkomiteen, står det at kringkastarane risikerer å vere «medskuldige» i «forverra menneskerettsbrot» i Kina.

Rettsgruppene representerer minoritetar i Kina: uigurar, tibetanarar, innbyggjarar i Hongkong og andre.

Amerikanske NBC er blant dei som har fått brevet oversendt. NBC betaler omkring 7,75 milliardar dollar for rettane til dei neste seks OL-meisterskapane. Ifølgje nyheitsbyrået AP blir det rekna for å vere omtrent 40 prosent av inntekta til Den internasjonale olympiske komiteen (IOC).

IOC har ved fleire høve sagt at det berre er eit idrettsorgan. President Thomas Bach har ikkje ønskt å ta opp eller å fordømme behandlinga av uigurar eller andre minoritetar i Kina.

Kritikk

Brevet kjem få dagar etter at OL og Paralympics i Tokyo er over. No er søkjelyset retta mot Beijing.

IOC står overfor krav om boikott frå fleire hald i tillegg til sponsorar og utøvarar som har uttalt seg kritisk.

Vestlege land kritiserer mellom anna Kina for den autoritære kursen i Hongkong, med fengsling av demokratiforkjemparar og knebling av den frie pressa. Dei skuldar òg landet for grove menneskerettsbrot mot den muslimske uigur-minoriteten vest i landet, og for å ta seg til rette i sjøområde som også andre asiatiske land gjer krav på.

Lhadon Tethong i Det internasjonale Tibet-nettverket seier i brevet at «vi noterer oss TV-nettverka».

– Om dei sender OL i Beijing i 2022, vil dei vere medskyldige, seier ho.

Kina avviser

Den kinesiske regjeringa har heile tida avvist skuldingane og har gjenteke at landet nektar for menneskerettsbrot i Hongkong og mot uigurane i Xinjiang-provinsen.

Utanriksdepartementet i Kina har òg vore kritisk tilbake og kalla det for «politisering av sport». Skuldingane om folkemord mot uigurane er omtalte frå det kinesiske haldet som «hundreårets løgn».

Beijing vart tildelt vinter-OL i 2015. Både Oslo og Stockholm trekte seg, og IOC hadde to kandidatar igjen: Beijing og Almaty i Kasakhstan.

IOC-medlemmene stemde fram Beijing med 44 mot 40 stemmer.

OL vil truleg arrangerast utan særleg mange tilskodarar og med stor avstand mellom idrettsutøvarar og journalistar på grunn av koronapandemien.

(©NPK)