Livet til Schumacher blir dokumentar: – Saknar han kvar dag

Der snakkar kona Corinna Schumacher for første gong ut om perioden etter ulykka i romjula 2013 som gjorde at ektemannen hamna i koma.

Tilstanden til Schumacher er framleis svært uviss for allmenta. Minna om den fryktelege dagen for nesten åtte år sidan rører kona djupt.

– Eg har aldri lagt skulda på Gud for at dette skjedde. Det var berre skikkeleg uflaks. Du kan ikkje ha meir uflaks i livet, seier 52-åringen gråtkjøvd i dokumentarfilmen «Schumacher», som blir tilgjengeleg kommande onsdag.

Sakne

Michael Schumacher brukte hjelm, men fekk alvorlege hovudskadar i skiulykka i Dei franske Alpane. I fleire dagar var han i livstruande tilstand. Kona Corinna hugsar at han i forkant av ulykka sa at «snøen er ikkje ideell, vi kan fly til Dubai i staden».

Lite har vore kjend om tilstanden til Schumacher i åra etter ulykka, men på slutten av Netflix-filmen kjem det nokre drypp med ny informasjon.

– Vi bur saman heime, vi driv med terapi og alt vi kan for at Michael skal ha det betre og at han kjenner medkjensla til familien, seier Corinna Schumacher og legg til:

– Det er klart at eg saknar Michael kvar dag. Ikkje berre eg, men barna, heile familien og alle rundt han. Men Michael er der. Annleis, men han er der, og det gir oss styrke.

Barna til Schumacher, Gina-Maria (24) og Mick (22), beskriv faren som ein familiemann som dei opplevde mykje moro saman med.

I fotsporet til faren

Sonen Mick, som sjølv har vorte Formel 1-førar, beskriv det som «urettvist» at han ikkje lenger kan gjere ting med faren. Og mest av alt saknar han å kunne diskutere med han.

– Eg ville ofra alt berre for det, seier han.

Dokumentarfilmen er ei gåve frå familien til Schumacher, opplyser den mangeårige agenten hans Sabine Kehm.

– Dei har sett filmen, og dei likar han og står fullt og heilt bak han – òg dei vanskelege delane, seier ho.

I filmen bidreg òg store Formel 1-profilar som Bernie Ecclestone og Mika Häkkinen og fleire Ferrari-sjefar med innsikt om karrieren til Schumacher.

– Han hadde ein leiars karisma. Det var gåva hans til oss, seier Ferrari-arvingen Piero Ferrari.

Schumacher vann fem av dei sju VM-titlane sine i den raude bilen til det italienske laget.

