Tyrkia-sjefen lever farleg etter utklassing

Emre Belözoğlu og Sergen Yalçın vart lanserte som moglege erstattarar i Tyrkias mest lesne avis Hurriyet. Det skjedde berre nokre minutt etter sluttsignalet i Rotterdam. Tapet der var det største for Tyrkia på mange, mange år.

– Det kan jo òg vere at Tyrkia prøver noko anna i kampen i oktober, sa Noregs landslagssjef Ståle Solbakken etter 5-1 over Gibraltar.

Det er ikkje utenkjeleg at han så smått lanserte eit mogleg trenarbyte hos Tyrkia.

Tyrkarane har hatt ein elendig sommar og haust under Günes. EM-sluttspelet var svakt med tre tap og 1-8 i målforskjell. For nokre dagar sidan gav tyrkarane frå seg 2-0-leiinga mot Montenegro heime og klarte berre 2-2.

Tysdag vart Tyrkia fullstendig rundspelt av nederlendarane.

Nederland toppar gruppa på betre målforskjell enn Noreg. Desse to laga er to poeng føre Tyrkia. Det står att fire kampar for alle lag i puljen. Gruppevinnaren får VM-plass. Toaren går inn i eit omspel som kan ende med VM-billett.

Tyrkia pådrog seg gule og eitt raudt kort i oppgjeret mot Nederland. Det betyr tre suspensjonar mot Noreg.

