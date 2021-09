Bolt tenkte på å gjere comeback: – Trenaren min sa «ikkje begynn»

sport

Bolt har verdsrekorden på både 100 (9,58) og 200 meter (19,19). Han er den einaste løparen som har vunne OL-gull på begge distansane i tre leikar på rad. I alt har han åtte OL-gull.

I tillegg vart han verdsmeister ein rekkje gonger. Bolt la opp etter VM i 2017. I eit intervju med BBC fortel han no at han var freista til å gjere comeback inn mot dei olympiske leikane i Tokyo, men at det var for seint.

–Skulle eg ha returnert til noko meisterskap, hadde det vore til dette (i Tokyo). Då eg sa til trenaren min at eg skulle leggje opp, tok han meg til side. Han sa at når du først gir deg, så gir du deg. Han sa at han ikkje skulle vere med på noko «comeback tour» eller anna. Vit at du er klar til å leggje opp, sa han til meg, seier Bolt.

– Eg hugsar at eg gjekk til trenaren min i 2019 og sa «kva tenker du om å returnere til OL?". Han såg på meg og sa «ikkje begynn». Så det at han ikkje ville, gjorde at eg ikkje gjorde det. Eg trur på han, og om han seier nei, betyr det nei, seier Bolt vidare.

(©NPK)