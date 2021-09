Borch deltek ikkje i NM: – Det kjem for tidleg

sport

Borch tok eit sterkt OL-sølv i singlesculler i roing i slutten av juli og følar ro-NM derfor kjem for tidleg.

– Det kosta meir enn eg trudde å mobilisere til OL, sidan det vart utsett eitt år. Det siste året har kosta veldig mykje av det mentale overskotet. Eg er ein person som gjer det ordentleg viss eg først gjer det, og det hadde eg ikkje klart inn mot NM, seier Borch til NTB.

Dermed stiller ikkje tittelforsvararen i singlesculler på startstreken i helga. Borch vann òg dobbeltsculler med Olaf Tufte under NM i fjor.

– Etter at OL vart ferdig, hadde eg ingen intensjonar om å setje i gang med treningsarbeidet igjen. NM kjem for tidleg. Eg er redd eg då hadde brunne stearinlyset i begge endar, seier han.

Han fortel samtidig at han bestemde seg for å ikkje delta i NM for to veker sidan.

– Eg har gått på ein smell mentalt tidlegare med overskot. Eg står inne for avgjerda om å ikkje delta, det er ikkje noko å lure på.

På spørsmål om kva han har gjort etter OL, svarer Borch:

– Kalenderen min har vore heilt reinska. Eg trur eg har trena, eller kanskje si vore i aktivitet, fire gonger etter OL-finalen. Eg har rett og slett gjort svært lite. Eg har ordna litt i leilegheita eg har kjøpt i Oslo og elles hatt ferie, seier han til Gjengangeren.

Det neste på programmet for roaren sin del er VM i kystroing i starten av oktober.

– Det ser veldig gøy ut. Det er eit litt annleis format og litt lågterskelopplegg. Eg dreg dit for å ha det gøy. Men når det står på, så er det seriøst. Eg gir «full pinne» når eg først set i gang. Eg er jo «idiot i hovudet», seier han og ler.

